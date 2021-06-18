В Курганской области при поддержке Россельхозбанка торжественно открылся первый тепличный комплекс

В селе Мартыновка Сафакулевского района Курганской области торжественно открылся первый тепличный комплекс региона для круглогодичного выращивания огурцов и зеленных культур. Агрокомплекс «Мартыновский» будет ежегодно производить порядка 15 тыс. тонн овощей, что поможет удовлетворять спрос как в самом Зауралье, так и в других регионах Сибирского федерального округа. Инвестиционный проект был реализован на средства Россельхозбанка в размере 3,375 млрд рублей.

«Первоочередная задача сельского хозяйства – удовлетворять внутренний спрос, в том числе на овощи. В условиях местного климата в Курганской области, как и Уральском экономическом районе в целом, эту задачу целесообразно выполнять с помощью тепличного овощеводства. Именно для этого мы инвестировали в создание современного агрокомплекса «Мартыновский». С начала работы Россельхозбанк участвовал в реализации более 150 инвестиционных проектов по строительству и модернизации теплиц с объемом финансирования свыше 219 млрд рублей и плановой совокупной мощностью свыше 809 тыс. тонн продукции в год. Будучи опорным банком для АПК в целом, некоторые подотрасли мы фактически формируем – и одной из них является тепличное овощеводство. За годы нашей работы это направление стало инвестиционно привлекательным и рентабельным бизнесом», – сказала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Производство в «Мартыновском» построено на современных технологиях ведения тепличных хозяйств, при которых в тепличном комплексе круглый год поддерживаются оптимальные условия для культур, и сведён к минимуму ручной труд.

Реализация проекта также потребовала инфраструктурного развития: построена автодорога длиной 2,5 км, а также водопровод протяженностью 15 км от водохранилища на реке Чумляк.

«Агрокомплекс «Мартыновский» – это первый и единственный тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур в закрытом грунте в Курганской области. Общее количество сотрудников составляет 340 человек.

Всего в агрокомплексе «Мартыновский» трудятся люди более чем из 17 населенных пунктов. Производственные мощности Мартыновского в размере более 15 тысяч тонн в год позволят полностью покрыть дефицит Курганской области в свежих овощах, а также поставлять свежую и экологически чистую продукцию в Тюменскую и Свердловскую области. Хочу выразить благодарность РСХБ за активную ежедневную работу, оперативное реагирование на возникающие сложности, постоянный диалог, благодарность Министерству сельского хозяйства за принятые меры государственной поддержки агропромышленного комплекса в форме программы льготного кредитования», - подчеркнул инвестор Агрохолдинга «Чурилово» Сергей Вайнштейн.