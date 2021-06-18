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«Свободных мест для больных COVID-19 нет» – главврач инфекционной больницы области

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Главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев сообщил, что в регионе сложилась непростая ситуация с госпитализацией зараженных коронавирусом – на текущий момент (17 июня) в медучреждении отсутствуют свободные места для инфицированных COVID-19, пишет IRK.RU.

По информации издания, место освобождается, если пациент переводится в учреждение для более легких форм или выписывается. Сейчас в медучреждении работают три отделения для лечения иных инфекций, для ковидных больных – шесть.

«Заместитель министра поручил рассчитать лекарства для госпиталей. Ситуация критическая, я бы сказал. Мы это уже все проходили, поэтому страха нет. При правильной и грамотной работе, я думаю, справимся, как и в прошлый раз», – отметил Хабудаев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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