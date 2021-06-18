Администрация Иркутска выделила часть своего автопарка участковым врачам

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что выделила служебный транспорт для помощи участковым врачам.

«Мы наблюдаем в Иркутске рост числа нуждающихся в медицинской помощи. Для того чтобы была возможность увеличить охват пациентов, принято решение перенаправить несколько служебных машин для помощи врачам. Дополнительный транспорт позволит уменьшить время ожидания врача на дому», – отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в регионе растет, болезнь протекает тяжелее. За последние сутки госпитализировали 146 человек, в больницах региона сейчас находятся более 2,6 тысяч людей. В инфекционной больнице Иркутской области нет свободных коек для ковидных пациентов.