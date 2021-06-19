Список опасных для купания мест в Иркутской области расширился

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит контроль качества воды, во время мониторинга было обнаружено новое опасное для купания место, сообщается на сайте ведомства.

Это река Иркут в районе иркутского поселка Горького. Купание здесь опасно для здоровья.

Напомним, ранее ведомство проверило другие водоемы региона, в частности, в Иркутске, Ольхонском и Усольском районах, которые также были признали опасными. Позже список пополнился территориями в Ангарске, Зиме и Зиминском районе.

В настоящее время мониторинг качества воды продолжается.