Хороший повод обзавестись кредиткой: для новых держателей Примсоцбанк приготовил супер-акцию

Давно подумываете обзавестись кредитной картой? Примсоцбанк уверяет, сейчас самое подходящее время!



С 21 июня по 15 сентября 2021 года в банке будет действовать супер-акция «Хорошее начало», в рамках которой новые держатели именных кредитных карт смогут получить до 1000 рублей приветственного кэшбэка.



Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо:



• Получить именную кредитную карту в период действия акции;

• В течение двух недель после получения карты совершить безналичную покупку по карте не менее чем на 5000 рублей и получить приветственный кэшбэк в размере 500 рублей;

• В течение двух недель после получения карты совершить операцию по снятию наличных денежных средств на сумму не менее чем на 30 000 рублей и получить приветственный кэшбэк в размере 500 рублей.



Выплата кэшбэка производится:



• До 23.07, если карта получена до 30 июня включительно;

• До 23.08, если карта получена до 31.07 включительно;

• До 23.09, если карта получена до 31 08 включительно;

• До 11.10, если карта получена до 15.09 включительно.



Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

