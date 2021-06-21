ПСБ анонсирует новый курс обучения предпринимательству для супруг военнослужащих

С 21 по 28 июня 2021 года пройдет очередное ежегодное обучение предпринимательским компетенциям жен офицеров в рамках социальной программы "Курс малого бизнеса".



Обучение будет проходить в дистанционном формате. Оно ориентировано на получение практических знаний, необходимых для создания собственного дела. В рамках курса слушатели научатся выбирать идею для бизнеса, проверять ее экономическую эффективность, определять долю рынка, создавать бизнес-план, подбирать команду и управлять ею.



По итогам обучения все, успешно защитившие проекты, получат сертификат Высшей школы экономики и возможность продолжить работу над бизнесом под руководством наставника.



"В 2020 году программа была пилотирована в 15 регионах России и получила положительную оценку от слушателей, прошедших обучение, - более 98% участников готовы рекомендовать программу своим знакомым. В этом году к проекту могут присоединиться супруги военных из любых городов России. Благодаря нашей программе наставничества выпускницы Курса под руководством менеджеров банка ПСБ уже реализовали несколько успешных проектов в разных сферах деятельности, среди них производство эко-сумок в Калининграде, онлайн-ателье в Москве, соляная пещера в Ульяновске и гостевой дом на Дальнем Востоке", - отметила Оксана Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ.



Первая в России бесплатная социальная программа "Курс малого бизнеса", разработанная ПСБ совместно с Министерством обороны Российской Федерации и Высшей школой экономики, ориентирована на поддержку жен офицеров и военных, увольняющихся в запас. Программа позволяет получить необходимые знания и навыки для запуска своего бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль, а также создает дополнительные возможности для трудоустройства и профессиональной самореализации супруг военнослужащих и военных пенсионеров.



Принять участие в обучении можно, пройдя регистрацию на https://kmbpsb.ru