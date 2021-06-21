ПСБ и «Терра Тех» запустили космический мониторинг залогов банка

ПСБ и АО «Терра Тех» реализуют совместный проект по комплексному космическому мониторингу и геопространственному анализу имущественных активов банка. В рамках сотрудничества разработан облачный геоинформационный сервис в интересах ПСБ для мониторинга строящихся собственных и залоговых объектов и земельных участков.

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и сервисы на его основе являются новым инструментом для российских компаний финансового рынка. Развитие систем анализа геопространственных данных открывает широкие возможности их применения в области аудита, банковской, страховой, инвестиционной деятельности и консалтинга.

Специалисты ПСБ благодаря решению на основе данных ДЗЗ оперативно получают необходимые сведения и аналитику по строительству и землепользованию для принятия управленческих и кредитных решений, контроля исполнения условий кредитного договора и целевого расходования заемных средств. Геосервис, объединяющий космические снимки сверхвысокого разрешения с информацией из баз данных банка и внешних источников, реализован в виде веб-приложения и работает в том числе на мобильных устройствах.

Одна из задач, которая была решена в рамках реализации проекта, - космический скрининг имеющихся у банка земельных активов для оценки их потенциала с точки зрения девелопмента. В результате работы геосервиса каждый участок на основании ряда критериев получил свой балл по степени его перспективности для жилой застройки или строительства объектов социальной инфраструктуры. Благодаря сервису специалисты по андеррайтингу при принятии решений о кредитовании сельхозпроизводителей заранее видят расширенные характеристики земель, которые аграрий готов предоставить в залог.

«Использование космического мониторинга позволяет банку решить сразу несколько задач – повысить качество оценки заемщиков и их проектов, сократить затраты на андеррайтинг и контроль целевого использования кредитных средств, что в результате обеспечивает эффективное управление рисками в реализации крупных инфраструктурных проектов. ПСБ планирует расширять применение геоинформационных технологий в процессах кредитования, проектного финансирования и управления имущественными активами», - прокомментировал заместитель директора административно-организационного департамента ПСБ Алексей Трякин.

«Глобальный рынок космических геосервисов для финансового сектора активно формируется, демонстрирует ежегодный рост. В международной практике материалы космической съемки все чаще применяются банками, финансовыми институтами, страховыми и консалтинговыми компаниями для оценки и прогнозирования. Мы считаем, что в России это направление имеет большой потенциал и очень рады достигнутым результатам в рамках старта сотрудничества с ПСБ», - отметила генеральный директор «Терра Тех» Милана Элердова.