Иркутская область станет приоритетной территорией лесоустройства

Об этом Игорь Кобзев рассказал на совещании, посвященном декриминализации и развитию лесного комплекса ДФО и Сибири.

С начала 2021 года в стране принято шесть федеральных законов, которые направлены на совершенствование порядка проведения лесоустройства и лесовосстановления, автоматизированного учёта заготовленной и переработанной древесины, а также порядка её таможенного декларирования. В части декриминализации принят закон о тотальной цифровизации отрасли. Работа идёт в рамках исполнения поручения Президента России и «дорожной карты» по декриминализации и развитию лесного комплекса.

Одной из мер декриминализации отрасли стало введение запрета на нахождение лесозаготовительной техники в лесу без правоустанавливающих документов, а также обязанность государственных учреждений реализовывать заготовленную древесину на биржевых торгах.

С начала 2022 года в стране начнёт действовать Федеральный план проведения лесоустройства. Он будет учитывать зоны интенсивного использования лесов. Это позволит регионом и лесопользователям знать о планах государства по вовлечению в пользование лесных участков, поможет навести порядок в планировании использования лесов, позволит обеспечить государство и лесопользователей актуальной и достоверной информацией о лесных ресурсах.