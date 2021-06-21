Литературный фестиваль Роберта Рождественского прошел на Алтае при поддержке банка «Открытие»

С 16 по 19 июня в Алтайском крае проводился традиционный ежегодный Литературный фестиваль Роберта Рождественского. В рамках фестиваля проходили выставки, презентации, семинар молодых литераторов и заседание секретариата Союза писателей России, сообщают в банке.

От имени главы региона гостей и участников фестиваля приветствовал заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Губин. «Фестиваль Роберта Рождественского столь же ярок, красив и разнообразен, как и традиционная площадка его главного дня – Яр любви близ райцентра Косиха. Мы уверены, что фестиваль показывает всей стране необычность, благодатность косихинской земли, Алтайского края, всю красоту русской души», – подчеркнул Губин.

Раз в два года здесь, в Косихе, вручается Губернаторская премия имени Роберта Рождественского. В этом году ее был удостоен поэт из Екатеринбурга Андрей Расторгуев за поэму «Багрение. Поэма о русских головах».

В рамках фестиваля для гостей проводились экскурсии в модельную библиотеку и мемориальный музей Роберта Рождественского. Лауреат международных конкурсов ансамбль «Модерн-квартет» выступил с концертной программой «Необитаемые острова». Важными событиями фестиваля стали открытие художественной выставки «Грани прошлого и настоящего в творчестве Ирины Щетининой» и церемония награждения участников II Открытой творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского». Эти события прошли в Мемориальном музее Роберта Рождественского. На Яру любви работали традиционные песенные и поэтические площадки фестиваля, в этом году гостей принимали и площадки населенных пунктов района, и ремесленная мастерская «Город мастеров», обширной и интересной была спортивная программа традиционного праздника творчества. В этом году также вновь состоялся рок-фестиваль «Товарищ Время», а на площадке «Алешкины мысли» читали стихи юные гости фестиваля Роберта Рождественского.

Приятным подарком для всех гостей фестиваля в Косихе стало выступление московской группы «Кватро».

Следующий, 2022 год, будет юбилейным для Фестиваля – исполняется 90 лет со дня рождения Роберта Рождественского, а сам фестиваль отметит свое пятилетие.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского проходил при поддержке банка «Открытие». Содействие в проведении знаковых событий культурной жизни Алтайского края и других регионов России является одним из важных приоритетов социально-культурной политики банка.