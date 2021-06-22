Россияне тратят на здоровье 10% от доходов

Сервисы Работа.ру и СберЗдоровье (входят в экосистему Сбера) провели совместное исследование и выяснили, довольны ли жители России состоянием своего здоровья, и сколько тратят на него в месяц. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов России.

Более половины опрошенных жителей России (56%) отметили, что довольны состоянием своего здоровья.

Большинство респондентов (68%) указали, что тратят на здоровье до 10% своих ежемесячных доходов. Еще 23% участников исследования приходится тратить на здоровье 10-30% заработков. 5% опрошенных указали, что тратят 30-50% зарплаты на услуги сферы здоровья, более 50% доходов тратят 4% жителей России.

Почти треть опрошенных (32%) отметили, что самые дорогие процедуры из сферы здоровья (обращения к врачам, медицинские услуги, лечение) обходятся им до 1000 рублей. Еще четверть жителей России тратят на здоровье чуть больше – от 1000 до 3000 рублей. 17% респондентов рассказали, что самые дорогие процедуры обходятся им от 3000 до 5000 рублей. По 8% опрошенных тратят 5000-7000 или 7000-10000 рублей на здоровье. Каждый десятый житель России тратит на дорогие процедуры из сферы здоровья более 10000 рублей.

Жители России редко отпрашиваются с работы к врачу. 59% опрошенных указали, что совсем не отпрашиваются, 28% респондентов делают это 1-2 раза в год, а 13% – 3 и более раз в год.

– Ритм жизни ускоряется, и людям порой сложно найти время на посещение врачей. В результате многие люди пренебрегают заботой о своем здоровье и часто переносят болезнь «на ногах». Важно обращать внимание на самочувствие и обращаться к специалисту при первых признаках недомогания, тем более в текущей эпидемиологической ситуации. Благодаря телемедицине можно поговорить со множеством специалистов онлайн, проконсультироваться о своем состоянии, чтобы принять решение о дальнейших действиях: идти к врачу, покупать лекарства и брать больничный, или остаться дома и понаблюдать за своим состоянием. При этом попасть на «приём» к врачу можно в течение нескольких минут без очередей, затраченного времени на дорогу и ожидание. Также сейчас все больше компаний дают сотрудникам возможность общаться с врачами удаленно, чтобы они могли заботиться о себе, не выходя из дома или сидя в офисе, – генеральный директор СберЗдоровья Анатолий Зингер.