Ресторанный бизнес не рухнет: наш ответ «антипрививочникам»

Первой реакцией москвичей на запрет для непривившихся от «ковида» (и тем более для тех, кто не переболел) посещать рестораны и кафе, стало обвинение московских властей в дискриминации, нарушении фундаментальных прав человека и делении москвичей и гостей столицы в прямом смысле на «чистых» и «нечистых». Ещё одним распространённым в социальных сетях мемом стало высказывание «в Москве ресторанный бизнес рухнет».

Обиженным на «дискриминацию» можно ответить словами директора НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга заявившего, что в тех случаях, когда речь идёт о защите здоровья населения, демократия не работает. Так что временное поражение в правах для части населения мы считаем обоснованным, хотя, на наш взгляд, наиболее ущемлёнными из-за ограничений на посещение заведений общепита станут те москвичи и гости столицы, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям. А вот у тех, кто обеспокоен перспективами ресторанного бизнеса, определённые основания для беспокойства имеются. В 2020 году московский общепит, по оценкам маркетологов, потерял около 25-30% годовой выручки из-за весеннего локдауна.

Цифра не маленькая, однако в первом полугодии 2020 года прогнозы по итогам 2020 года были куда более пессимистичными: ожидалось, что рестораны по итогам года потеряют от 50 до 90% дохода. Правда, отделаться лёгким испугом удалось не всем московским заведениям общепита: по сообщениям СМИ, в центре Москвы после весеннего локдауна 2020 года закрылось около 11% кафе и ресторанов. Сегодня прогнозируют, что московский общепит может лишиться чуть ли не 90% клиентов. Однако можно привести пример московского филиала McDonald’s, который в конце 2020 года добровольно поставил эксперимент, разрешив посещать свои точки фастфуда только по предъявлению QR кода, тем самым фактически добровольно отказавшись от трафика. В итоге его выручка за 2020 год сократилась всего на 4,3%.

Потери в ресторанном бизнесе, конечно, будут, но мы не считаем, что ресторанный бизнес в столице «рухнет», и более того, не исключаем, что общепит, как одна из пострадавших от пандемии отраслей, получит компенсацию от правительства Москвы, и, кроме того, жёсткие меры московских властей должны будут мотивировать москвичей прививаться как можно скорее, чтобы не лишаться привычного досуга в любимых кафе. Да и заказывать доставку еды домой никто не запрещал, так что у наиболее стратегически мыслящих рестораторов есть возможности для развития новых видов бизнеса в сфере общепита.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»