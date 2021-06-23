Власти Приангарья заявили об опасности посещения КБЖД из-за выхода на нее медведей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил об опасности посещения Кругобайкальской железной дороги из-за выхода на нее медведей и попросил воздержаться от пеших экскурсий по ней.

«Хочу обратиться ко всем, кто в ближайшие дни собрался на КБЖД. Поостерегитесь. Там сейчас небезопасно. На туристические тропы выходят медведи. Довольно часто и даже днём. Знаю, что летом многие люди любят отдыхать в этих местах, там действительно красиво. Но сейчас это может плохо кончиться», – отметил Кобзев.

Глава региона рассказал, что недавно на этой территории медведь вышел к ребенку, которому повезло, поскольку хищник был напуган и не причинил ему вреда, однако нередко такие встречи заканчиваются трагедиями.

В связи с выходом из леса хищников выдача разрешений на установку палаток на этих территориях приостановлена. В сообщении отмечается, что сложившаяся ситуация – временная, скоро маршруты снова станут безопасными.