Мастерскую по переработке пластика открыл художник в Братске

Художник Андрей Артемьев в городе Братске Иркутской области открыл мастерскую по переработке пластика, сообщила пресс-служба БрАЗ.

Фото пресс-службы БрАЗ

Его проект победил в конкурсе Центра социальных программ РУСАЛа в номинации «Эко-инициатива» и получил грант в размере 150 тысяч рублей.

«Я понял, что есть такая незанятая ниша, где можно было сделать что-то интересное. Понимая, что не смогу сделать это в каких-то промышленных масштабах, решил проект сделать для общества, например, в том числе в виде мастер-классов», – отметил Артемьев. По словам мастера, процесс переработки – несложный: сначала пластик измельчают, после – помещают на противень и плавят в печи при температуре 150 градусов в течение 10 минут. Затем пластмассу можно превратить в другие предметы. Братский художник планирует делать из переработанного пластика детали для мебели, например, рукоятки, бруски для стульчиков, столиков, основы для часов, а также статуэтки и многое другое.

Фото пресс-службы БрАЗ

В планах мастера на базе мастерской проводить мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению из пластмассы различных изделий.

Сейчас Андрей Артемьев занимается сбором пластика и поиском единомышленников для создания полноценной эко-студии. Если вы хотите работать в одной команде с Андреем, делать интересные вещи и улучшать экологию, пишите и звоните ему лично по номеру 8 (984) 270-38-10.

Кстати, скоро Центр социальных программ РУСАЛа объявит победителей грантового конкурса «Зеленая Волна» 2021 года. Кто получит по 100 тысяч рублей на свои экологические проекты, станет известно в июле.