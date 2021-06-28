Борьба с ВИЧ – региональный аспект. Иркутская область как пример для подражания

Иркутская область – один из первых регионов СФО, который в 90-е годы столкнулся с очень быстрым распространением ВИЧ-инфекции на фоне сформировавшейся к тому времени эпидемии наркомании. Она же одной из первых в России к 2020 году достигла самых высоких результатов в борьбе с этим социальным заболеванием. Как медицинским работникам Иркутского областного Центра СПИД удалось добиться значительного прогресса в противодействии инфекции, шла речь на круглом столе «Реализация национальной стратегии борьбы с ВИЧ в Российской Федерации. Региональный аспект» с участием федеральных экспертов.

«Таких цифр у нас ещё не было»

В 2016 году на совещании высокого уровня Генассамблея ООН приняла политическую декларацию по борьбе с ВИЧ/СПИДом, которую поддержали 193 страны, в том числе и Россия. В нашей стране тогда же была принята Государственная стратегия противодействия распространения ВИЧ-инфекции, первый этап которой закончился в 2020-м, а с этого года стартовала новая стратегия, рассчитанная до 2030-го.

Как рассказала главный врач ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции регионального минздрава Юлия Плотникова, по итогам 2020 года в Иркутской области с ВИЧ-инфекцией живет 28678 человек. Из них 27362 состоят на диспансерном учете и 21685 получают антиретровирусную терапию (АРТ).

– Это выше основных показателей Государственной стратегии: например, охват АРТ больных, стоящих на диспансерном учёте, должен быть 72%, а у нас он составляет 79,3%, – отметила Юлия Плотникова. – Число впервые выявленных людей с ВИЧ-инфекцией – на фоне очень высокого уровня тестирования – снизилось и составило 2013 человек (2943 человек в 2019 году). Снизился процент перинатальный передачи ВИЧ-инфекции: по итогам 2019 года – 1,5%, по итогам 2020-го – 1,2%: таких цифр у нас никогда не было. Это значит, что всё больше малышей от ВИЧ-положительных мам рождаются здоровыми. На 47,6% снизилась также смертность от ВИЧ-инфекции. За этими цифрами стоит огромная работа всех медицинских специалистов области.

Успехи иркутских медиков по достоинству оценили на федеральном уровне, поэтому именно Иркутск стал первым в пуле регионов, который посетили федеральные эксперты с программой «Реализация национальной стратегии борьбы с ВИЧ в Российской Федерации. Региональный аспект»

По словам директора медико-аналитической платформы «Форсайт здоровья» (Москва) Ольги Безменовой, эта организация уже более десяти лет каждый год выбирает несколько направлений, по которым выявляет лучшие организационные практики в здравоохранении России, адаптирует их и переносит этот опыт на другие регионы.

– Так как 2020-й был ознаменован обновлением стратегии борьбы с ВИЧ, в этом году мы выбрали данное направление, как одно из приоритетных, – рассказала Ольга Безменова. –Была проведена достаточно масштабная работа по определению тех регионов, которые уже достигли хороших показателей и достаточно уверенно идут к достижению ключевых показателей эффективности, обозначенных в национальной стратегии. И с радостью отмечу, что Иркутская область стала одним из восьми таких регионов. На вашем примере, в том числе, мы будем показывать другим, как работает стратегия, и как необходимо идти к тому, чтобы достигать высоких показателей повсеместно. Мы же прекрасно понимаем, что то, что предлагается регионам на федеральном уровне не всегда универсально, потому что в каждом из них – своя ситуация, свои особенности. Но когда регионы смотрят друг на друга и видят, что у кого-то всё получается, есть результаты, это помогает им двигаться вперёд.

«Системный подход против ВИЧ-инфекции»

– Борьба с ВИЧ остаётся одним из самых приоритетных направлений нашей работы, и во многом, по её эффективности оценивается и состоятельность региональной системы здравоохранения в целом, – подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

При этом он сделал особый акцент на том, что эффективно противодействовать распространению ВИЧ может только системный подход, когда абсолютно всё медицинское сообщество хорошо информировано об этой проблеме, между всеми участниками цепочки налажено чёткое взаимодействие и нет разрывов в преемственности, в первую очередь для пациента.

Слова министра дополнила Юлия Плотникова, которая считает, что организация медпомощи больным социально-значимыми заболеваниями – это большой пазл, складывающийся из многих составляющих и общий успех зависит от эффективности каждой:

– Это и организационно-методическая работа, внедрение нормативно-правовых актов и исполнительская дисциплина, которую мы требуем, потому что без неё сложно добиваться каких-либо успехов. Это и мониторинг, аналитика, оценка, которые позволяют прогнозировать ситуацию, а также клинические рекомендации, порядки, стандарты, медицинские новации. Это пациентоориентированный подход: колл-центр, горячая линия, работа в две смены, дежурная бригада в праздничные дни, школа пациента, комната «Открытый мир» для детей и подростков, доставка АРТ на дом определённым группам населения, социально-психологическое сопровождение. Безусловно, это электронные сервисы, мобильное приложение для больных, где они всегда могут задать интересующие вопросы и всегда получить ответ: да, это огромная дополнительная работа для медиков, но она необходима для достижения поставленных целей. Это наши соцсети и сайт, на котором можно получить максимум информации. И конечно, работа на местах: так, в 2021 году у нас запланированы 13 командировок в районы. Кроме этого, профилактические акции – яркие, красочные, живые, привлекающие внимание, которые пользуются всё большей популярностью населения, и о которых знают не только в нашем регионе.

В итоге, в 2020 году удовлетворённость населения качеством обслуживания в иркутском Центре СПИД по независимой оценке достигла 96,4%. Как подчёркивает Юлия Плотникова, такой результат медучреждение получило впервые.

«Неопределяемый, значит, не передающий»

Особая тема, которая обсуждалась на круглом столе – охват антиреторовирусной терапией людей, живущих с ВИЧ, приверженность АРТ, профилактика ухода с терапии.

– АРТ – это основной важнейший инструмент влияния на эпидемию, который позволяет снизить вирусную нагрузку, и те люди, которые, благодаря терапии, имеют неопределённую вирусную нагрузку, перестают быть источниками инфекции. Даже если они продолжают какое-то рискованное поведение, шанс передать ВИЧ-инфекцию своему половому партнёру у них сведён к нулю, – говорит Юлия Плотникова.

- Главное, чтобы пациенты не отказывались от терапии. И здесь на первый план выходит проблема её качества, - считает старший научный сотрудник ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (Москва) Василий Шахгильдян. – Надо не уговаривать человека идти на терапию. А предоставить ему те препараты, которые не снизят его качество жизни, и тем самым обеспечат высокую приверженность к лечению. Потому что сейчас больные ВИЧ – это не люди, почувствовавшие дыхание смерти и готовые принимать любой препарат, независимо от его побочных явлений. Это люди с высшим образованием (таких – 66% среди больных ВИЧ), активно работающие, читающие международные рекомендации и разбирающиеся в проблеме так же, как врачи.

Кстати, охват АРТ в Иркутской области с 2017 года увеличился на 25,4% – с 53,9% до 79,3%. Кроме этого, по информации Юлии Плотниковой, из 798 человек, прервавших АРТ, 560 достаточно быстро удалось вернуть на терапию.

Более локальная, но не менее важная проблема – АРТ у детей и подростков, для которых надо не только найти препарат, не только его вручить, но и создать условия для приёма терапии на протяжении всей жизни. Об этом говорил Владимир Розенберг, заместитель главврача по медчасти ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Минздрава РФ (Санкт-Петербург).

По данным 2020 года на диспансерном учете в иркутском Центре СПИД состоит 673 ребенка с ВИЧ-инфекцией. Из них от 0 до 14 лет – 585 человек, от 15-18 лет – 88 человек. 669 детей получают АРТ. И очень отрадно, по словам Якова Сандакова, что в Иркутской области выделено дополнительное финансирование на современные, новые препараты для детей и подростков.

– Это серьёзная сумма, она позволяет детям расти здоровыми, – отметил министр здравоохранения.

Наталия Горбань

Портрет пациента, живущего с ВИЧ

Каждый день в России инфицируются ВИЧ 200 человек, 100 человек умирают – в основном, в возрасте 30-35 лет. Каждый 3-4 мужчина в возрасте от 35 до 44 лет инфицирован ВИЧ.

В Иркутской области в зоне риска находятся люди от 25 до 50 лет, социально адаптированные, активно работающие. 1,4% от общего количества зарегистрированных больных составляют дети и подростки.