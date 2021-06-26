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Единственный в РФ самолёт АН-26Б для искусственного вызова дождя прибыл в Приангарье тушить пожары

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что единственный в РФ самолёт-зондировщик «Циклон» АН-26Б для искусственного вызова дождя прибыл в Приангарье тушить лесные пожары.

<p>Источник фото: Фото со страницы Игоря Кобзев в Instagram</p>

Источник фото: Фото со страницы Игоря Кобзев в Instagram

«Циклон» – это модификация военно-транспортного самолета Ан-26. Борт приписан Иркутску. Самолёт способен искусственно вызывать осадки там, где необходимо. В безоблачном небе он будет неэффективен. Необходимы ресурсные облака нужной влажности и на нужной высоте. Самолёт обстреливает их пиропатронами, начинёнными йодистым серебром. В итоге образуется реагент, который и вызывает дождь. Он начинается примерно через 20-30 минут после обстрела», – отметил Кобзев.

По данным «Авиалесохраны», на 25 июня в Иркутской области огнём пройдено 36,3 тысяч га леса, зарегистрировано 27 пожаров. Приангарье занимает второе место в стране по этим показателям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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