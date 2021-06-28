Выдача автокредитов в мае 2021 года упала почти на 20%

В мае 2021 года было выдано 86,5 тыс. автокредитов, что на 19,1% меньше по сравнению с рекордным апрелем, об этом сообщает НБКИ.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в мае 2021 года количество выданных автокредитов выросло на 101,5% (в апреле 2020 г. – 42,9 тыс. ед.). Столь существенный рост выдачи автокредитов связан исключительно с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года.

В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2021 года сократился на 25,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 126,0 тыс. единиц (в апреле 2021 года – 169,7 тыс. ед.).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин:

«Рекордное количество выданных автокредитов в апреле сменилось почти двадцатипроцентным падением в мае. Общему снижению спроса на автокредиты в немалой степени способствовало отсутствие продаж по госпрограммам льготного автокредитования. При этом интерес к покупке автомобиля в кредит со стороны граждан с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга (ПКР) по-прежнему сохраняется».