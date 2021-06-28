Суд признал незаконной приватизацию участка в Ольхонском районе

Предприниматель приобрел земельный участок площадью 15 тыс. кв. м. в границах озера Байкал, сообщают в прокуратуре

Установлено, что в нарушение земельного законодательства администрацией Шара-Тоготского муниципального образования с местным предпринимателем заключен договор купли-продажи земельного участка площадью более 15 тыс. кв. м, расположенного в границах объекта озера.

В связи с этим прокуратура области в Арбитражный суд Иркутской области направила исковое заявление с требованием признать недействительным договор купли-продажи земельного участка. Суд решение удовлетворил.