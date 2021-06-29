Парки благоустроят в Слюдянке и Зиме

Проекты благоустройства в этих городах стали финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщают в администрации области.

– Провести работы в этих городах стало возможным благодаря экономии субсидии федерального бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год, которая составила 10 млн рублей, – пояснил глава региона Игорь Кобзев.

Как уточнили в министерстве жилищной политики и энергетики региона, и в Слюдянке, и в Зиме проекты полностью готовы к реализации, распределение суммы экономии будет выполнено между муниципальными образованиями согласно представленным заявкам.

В Слюдянке проект под названием «Байкальская сокровищница» предусматривает реконструкцию городского парка «Железнодорожник», центральная аллея которого соединяет городской вокзал с берегом Байкала. После благоустройства эта территория станет привлекательной как для туристов, которые смогут прогуляться к берегу озера во время длительной стоянки поезда, так и для горожан, которые проводят в парке праздничные мероприятия.

Второй проект в городе Зиме под названием «Многофункциональный культурно-парковый комплекс «Станция Зима»: реновация городского ландшафта» также имеет большое социальное и культурное значение. В 2021 году выполнят часть этого большого проекта, благоустройство станет подарком горожанам к 90-летию Евгения Евтушенко, известного поэта, уроженца Зимы, значимую дату отметят в следующем году.