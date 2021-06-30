Альфа-Банк перевел сотрудников на удалёнку в Сочи

Альфа-Банк запустил новую модель удалённой работы: теперь сотрудники могут выбирать, где работать — дома или в коворкинге у моря. В рамках проекта Alfa Summer Space Альфа-Банк открыл два технологичных коворкинга в Сочи, они будут работать до 30 сентября.

«Большинство наших сотрудников уже больше года работают из дома. Не всем это удобно, многие мечтают сменить обстановку хотя бы на пару недель. Теперь они могут поехать в Сочи и поработать оттуда — с морским воздухом, пляжем и живописными окрестностями. Совсем другие ощущения, чем от поднадоевшей удалёнки из дома», — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Первый коворкинг расположен в Олимпийском парке, второй — в центре Сочи, рядом с морским вокзалом. В каждом — по 70 разноформатных рабочих мест, быстрый Wi-Fi, комфортные переговорные для больших встреч и Zoom-переговорные для созвонов, мягкие уголки с удобными диванами и электронные локеры для хранения личных вещей. Чтобы поработать в коворкингах Alfa Summer Space, нужно забронировать рабочее место через корпоративное мобильное приложение.

Только рабочими местами в Альфа-Банке не ограничились. Для полноценной перезагрузки и предотвращения выгорания сотрудникам предлагают активности на свежем воздухе в течение дня и экскурсии по достопримечательностям. Так, по утрам можно заняться йогой, растяжкой или зумбой прямо на пляже, а на выходных можно отправиться на чайные плантации, посетить национальные парки в окрестностях Сочи или побывать в Абхазии.

Альфа-Банк перешёл на гибридный формат работы в 2020 году: часть сотрудников работают полностью удалённо, кто-то совмещает работу в офисе и дома. Осенью 2020 года Альфа-Банк первым в России открыл посткоронакризисный офис в Москве — современный коворкинг, ориентированный в первую очередь на командную работу.

В планах Альфа-Банка — открыть зимний коворкинг для сотрудников на одном из горнолыжных курортов Сочи.