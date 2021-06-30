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Банковскую гарантию в Солид Банке можно получить быстро и просто

Российско-японский Солид Банк продолжает развивать гарантийное направление, как на западе, так и в домашнем – Дальневосточном регионе.

Банковские гарантии – являются все более востребованным финансовым продуктом. Развитие и совершенствование системы закупок, увеличение квот на участие в государственных закупках субъектов малого и микро бизнеса, автоматизация и диджитализация процессов оформления – все эти факторы являются триггерными для стремительного роста спроса на банковские гарантии со стороны бизнеса, – говорится в сообщении банка.

Российско-японский Солид Банк имеет огромный опыт в направлении предоставления банковских гарантий, не только на обеспечение обязательств по государственным контрактам, но и по коммерческим.

В чем преимущества сотрудничества бизнеса с Солид Банком?

  • быстро: оформление от 1 рабочего дня после предоставления полного пакета документов,
  • возможность оформления без посещения офиса и из любой точки РФ, что с одной стороны – ещё больше ускоряет процесс, с другой – максимально безопасно в нынешних условиях пандемии,
  • возможность оформления без залога и поручителей,
  • открытие расчетного счета – не обязательно.

Ознакомиться подробнее с условиями предоставления банковских гарантий можно на официальном сайте банка по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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