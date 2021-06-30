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Цифровой рубль начнут тестировать в январе

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12 российских банков в январе 2022 года начнут тестировать цифровой рубль. На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота. По итогам тестирования будет создан план его внедрения в финансовую систему страны, сообщает ЦБ.

– Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля, – говорится в сообщении регулятора.

В пилотную группу тестирования цифрового рубля вошли:

  • Ак Барс Банк
  • Альфа-банк
  • Банк «Дом.РФ»
  • Банк ВТБ
  • Газпромбанк
  • Тинькофф-банк
  • Промсвязьбанк
  • Росбанк
  • Сбербанк
  • СКБ-банк
  • Банк «Союз»
  • ТКБ-банк

/ Сибирское Информационное Агентство /
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