Цифровой рубль начнут тестировать в январе

12 российских банков в январе 2022 года начнут тестировать цифровой рубль. На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота. По итогам тестирования будет создан план его внедрения в финансовую систему страны, сообщает ЦБ.

– Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля, – говорится в сообщении регулятора.

В пилотную группу тестирования цифрового рубля вошли: