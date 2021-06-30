751 детский лагерь Иркутской области прошёл проверку

Открыты 127 детских оздоровительных лагерей, из них 77 лагерей с дневным пребыванием, 50 с круглосуточным пребыванием детей, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Всего в области 11 стационарных лагерей на базе санаториев, 12 палаточных лагерей, 675 лагерей с дневным пребыванием детей, 52 загородных оздоровительных лагеря, 12 лагерей труда и отдыха.

В течение летней оздоровительной кампании с персоналом проводятся дополнительные инструктажи и практическая отработка действий на случай возникновения различных угроз. Каждую смену с детьми пожарные и спасатели проводят уроки безопасности.