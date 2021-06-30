Активисты намерены через суд добиться отмены строительства экотехнопарка на месте «Усольехимпрома»

Региональные активисты заявили о намерении в судебном порядке добиваться отмены цепочки процедур публичных слушаний, предваряющих строительство экотехнопарка «Восток» в городе Усолье-Сибирском Иркутской области на месте «Усольехимпрома», пишет «Коммерсантъ».

«На сегодняшний день у меня на руках имеются ответы представителей прокуратуры Иркутской области, а также Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о том, что уже прошедшие процедуры публичных слушаний были проведены с нарушениями, хотя и признаны состоявшимися. Обращение с просьбой проверить законность процедуры публичных слушаний мною также было направлено в Генпрокуратуру РФ.Наши следующие действия будут связаны с выходом в суд для отмены результатов слушаний», – приводятся в сообщении слова правозащитницы Любови Аликиной.

Также активисты намерены организовать общегородской референдум, в ходе которого выяснить отношение жителей Усолья-Сибирского к строительству экотехнопарка «Восток». Заявка на проведение мероприятия уже подана.

Напомним, экотехнопарк «Восток» намерены построить по поручению президента РФ для ликвидации крупного очага химического загрязнения. Возведение объекта намечено на начало 2022 года. Планируется, что завод будет перерабатывать около 100 видов отходов, в том числе вещества чрезвычайно высокой и высокой опасности. Строить завод и проводить все связанные с ним работы будет госкорпорация «Росатом».