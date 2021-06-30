В жилье нуждаются почти 6% семей Иркутской области

Это 51 973 семей.

Ситуация в муниципальных образованиях неодинакова. Наиболее велико число семей-очередников в городе Свирске, Балаганском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Осинском, Слюдянском, Усть-Удинском, Нукутском районах (12-17%). В Ольхонском районе в улучшении жилищных условий нуждается каждая пятая семья (19%), в Баядаевском районе – более четверти (28%), сообщает Иркутскстат.

Из общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 0,2% проживают в общежитиях, 1,6% – в коммунальных квартирах, 7,1% – в аварийном жилье. Из числа очередников 29,5% ожидают улучшения жилищных условий 10 лет и более.

В 2020 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 2 224 семьи (4,1% от числа состоявших на учете). При сохранении подобных темпов и условии не пополнения очереди последний очередник получит квартиру через четверть века.

Из всех муниципальных образований области наиболее высок удельный вес семей, улучшивших жилищные условия, в Мамско-Чуйском районе - 36% состоявших на учете.

Продолжалось обеспечение жильём ветеранов Великой отечественной войны и их семей. Но в очереди остается ещё 914 семей этих категорий.

Благодаря государственной поддержке, активно предоставлялось жилье детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также молодым семьям. Из всех семей, улучшивших свои жилищные условия в течение года, в каждом четвертом случае это дети, лишившиеся родителей или оставшиеся без их попечения, и почти в каждом третьем – молодая семья.

Несмотря на высокую стоимость жилья, в 2020 году 789 семей (более трети от числа решивших свой жилищный вопрос) смогли приобрести жилье за плату. Средняя площадь купленных квартир – 64 кв. метра.