«Надеемся, что третья волна ковида уже в июле пойдёт на спад»

Туризм – одна из тех отраслей экономики, которая одной из первых попадает под «молот» ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако пока, дополнительные ограничения, которые ввели в регионе в связи со сложной эпидситуацией, практически не коснулись этого направления. Регион открыт для посещения, и более того, по информации руководителя Агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, которую она озвучила в Фейсбуке, пока путешественникам не надо предъявлять никаких справок и QR-кодов.

Как на третью волну COVID-19 реагирует иркутский турбизнес, SIA.RU рассказал операционный директор ООО «Гранд Байкал» Вадим Каретников.

О происходящих событиях: «Ситуация не катастрофичная, но вызывает опасения»

– На сегодняшний день ситуация не катастрофичная, но тем не менее, она вызывает несколько опасений, в том числе по возможному введению локдауна. По своим объектам мы наблюдаем отрицательную динамику: есть сокращение бронирования, аннуляция мероприятий и банкетов. Однако сравнивать с прошлым годом, наверное, не совсем корректно, потому что в 2020-м в сфере туризма были более жёсткие ограничения, в том числе, у нас не работали в привычном формате ни детский оздоровительный лагерь, ни санаторий. Они функционировали как обсерваторы для вахтовиков.

О вакцинировании: «Осознанность персонала постепенно набирает положительную динамику»

– Что касается вакцинирования – считаем, что оно необходимо, потому что даже по опыту других стран при большей доли вакцинированных в стране, рост волны не такой быстрый, либо доля заболевших существенно меньше. Мы верим и врачам, и ВОЗ, тем не менее, требовать от сотрудников вакцинироваться в обязательном порядке не имеем права. Мы проводим с ними разъяснительную работу – на каждом из наших объектов индивидуально с каждым работником общаемся, говорим о важности вакцинирования, чтобы люди прививались осознанно. Но жестко ни с кого не требуем. В целом, у нас есть такие объекты, где более 50% сотрудников вакцинированы. И осознанность персонала постепенно набирает положительную динамику. Надеемся, что в ближайшее время доля вакцинированных будет выше 60%.

О дополнительных требованиях: «У сотрудников любой сферы деятельности риски одинаковые»

– Если же говорить о вакцинации для представителей определённых категорий бизнеса, то здесь, на мой взгляд, не совсем правильно что-либо категоризировать, потому что сейчас любой сотрудник любой сферы экономической деятельности мобилен, поэтому, даже несмотря на то, контактная или неконтактная это сфера, риски у всех одинаковы.

Что касается ПЦР-тестов для желающих посещать общественные места либо рестораны, наверное, это не выход, потому что после сдачи теста человек всё равно перемещается из точки А в точку Б, что чревато риском заразиться – в общественном транспорте, такси, в магазине и т.д.

О локдауне: «Здесь будет больше негативного морального эффекта»

– Наверное, локдаун не выход, потому что в этом случае мы столкнёмся с той же проблемой, что была в прошлом году. Это приостановка тех или иных сфер бизнеса, потеря рабочих мест, закрытие малых предприятий. Вероятно, здесь будет больше негативного морального эффекта для тех, кого эти проблемы коснутся непосредственно и кто окажется на грани выживания.

О прогнозах: «Строить планы на два-три месяца – это уже долгосрочная перспектива»

– В отношении прогноза на будущее, откровенно скажу, что сейчас работаем в прогнозе одной-двух недель. Строить планы на два-три месяца – это для нас уже долгосрочная перспектива. Надеемся, что третья волна ковида уже в июле пойдёт на спад, а со своей стороны, для того, чтобы держаться на плаву и достойно принимать гостей на наших объектах, мы выполняем все превентивные меры – это и вакцинация, и промежуточное ПЦР-тестирование, и ношение масок, и дезинфекция. Я считаю, что если каждый предприниматель будет строго соблюдать все эти меры, мы быстрее справимся.

О компромиссах: «Стоит начать с ужесточения масочного режима»

– С одной стороны, я понимаю «крик» иркутских медицинских работников, которые обратились к губернатору с просьбой ограничить работу торговых центров, общепита, турбаз, но считаю, что здесь нужен компромисс. Вероятно, стоит ужесточить масочный режим, который сейчас повсеместно нарушается, в том числе в общественных местах, транспорте, магазинах. Стоит начать с этого.