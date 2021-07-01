На Ольхоне проводят благоустройство мыса Бурхан

Проект под названием «Три души Ольхона» предполагает прокладку дорожек, смотровых площадок, восстановление биоразнообразия, установку знаков навигации, сообщают в администрации области.

Часть работ уже выполнена, в последние выходные июня на мысе Бурхан работали команды добровольцев БФ «Подари Планете Жизнь», подрядных организаций. Установлены пять информационных стендов, готова и уже активно используется туристами смотровая площадка, установлены стелы меценатов, на которых размещены первые названия компаний, людей, внесших значительный вклад в сохранение территории мыса, который подвергается большой антропогенной нагрузке.

Планируемый срок окончания работ – 15 июля 2021 года. За две недели должны установить ещё три навигационные панели, два информационных стенда и один информационный стенд-триптих. Организаторы проекта приглашают присоединиться всё активное сообщество к реализации этого проекта.

Напомним, губернатор региона Игорь Кобзев объявил 2021-й Годом Байкала. Глава региона отметил, что задача сохранения уникального озера является приоритетной. В план включено 66 мероприятий, охватывающих все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие.