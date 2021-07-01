Задорнов: Россия не может себе позволить расти такими низкими темпами

Сейчас они составляют 1,7% или даже 2%.

– Средний рост российской экономики – 1,7% в год, притом что даже развитые страны – возьмем семерку крупнейших стран – растут на 2% за этот же период времени. Россия, конечно, немножко подтянется по итогам 2020 года, поскольку все упали гораздо больше, чем мы, но это достаточно слабое утешение. Россия не может себе позволить расти такими темпами – 1,7% или даже 2%. Это мы, кстати говоря, увидим в 2021 году, когда все крупные страны на этом восстановительном скачке будут расти быстрее, чем Россия. Может быть, только Бразилия от нас отстанет, – рассказал председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в спецпроекте издания «Коммерсантъ».

По словам эксперта, это влечет за собой все проблемы: социальное недовольство, раздражение людей, отъезд молодежи за границу. Рецепт для исправления ситуации только в демонополизации экономики, в структурных реформах, в приватизации значительной части госсобственности. И эти рецепты абсолютно очевидны.

– Я уверен, что в России придется это делать, если мы хотим обеспечить тот самый нормальный экономический рост, – говорит Задорнов.

Он отметил, что в российское время самая большая доля в мировом ВВП у России была в 2008 году.

– Это было примерно 3,8-4%. Назовем 4%. Сейчас наша доля 3,1% – это по лучшему расчету, по паритету покупательной способности. Если мы по текущему курсу доллара посчитаем, то это будет менее 2%. Я, как экономист, говорю, что наше ощущение собственного величия совершенно не соответствует нашей роли в мировой экономике. Она неуклонно сокращается, и, как экономист, я, быть может, немного преувеличиваю, но все военные, политические, геополитические амбиции абсолютно ограничиваются размером твоего ВВП. Оборонный бюджет – это все равно доля – 3,5% от твоего ВВП. Если у тебя не растет экономика, то все твои амбиции…, – заключает он.