ПСБ повысил ставки по накопительным счетам до 6,5%

ПСБ увеличил доходность по накопительным счетам в среднем на 1 п.п. Максимальная ставка с учетом надбавок достигла 6,5%.

По накопительному счету «Акцент на процент» доходность увеличена до 4% годовых. К этой ставке действует дополнительная надбавка до 2,5 п.п. - ее получат клиенты, которые держат на счете до 1 млн рублей и активно пользуются любой картой ПСБ для оплаты покупок. Такую же надбавку получают участники программы Orange Premium Club при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей. Точный размер надбавки зависит от ежемесячного оборота по карте.

По накопительному счету «Про запас» ставки увеличены максимально до 4,75% годовых. Для клиентов, которые впервые открывают накопительный счет в ПСБ, в первые два месяца действует повышенная ставка 6% годовых. Открыть накопительные счета «Про запас» и «Акцент на процент» можно как в отделениях банка, так в мобильном приложении и интернет-банке. Клиент может снимать и пополнять накопительные счета на любую сумму без ограничений.

Кроме того, клиент может подключить сервис автопополнения «Купил – накопил» и «Пополнил – накопил», который позволяет самостоятельно настроить перечисление с карты на накопительный счет определенную сумму от каждой покупки по карте. Подключить сервис можно в любом отделении банка, мобильном приложении или интернет-банке. «Накопительный счет - оптимальное решение для гибкого управления личными финансами. Практика показывает, что клиенты все чаще отдают предпочтение накопительным счетам для формировнаия сбережений, перечисления пенсий и пособий. Для большинства наших клиентов карта ПСБ давно стала продуктом "два в одном" - они пользуются ею и для оплаты повседневных покупок, и для накопления сбережений. Поэтому одновременно с повышением ставок по накопительным счетам мы предлагаем приятный бонус к ставке для тех, кто активно расплачивается картой ПСБ", - говорит руководитель департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.