С 1 июля произошла либерализация норм валютного законодательства

Законодательные изменения, вступившие в силу с 01 июля 2021 года, позволят снизить административную нагрузку на российских экспортёров, а также будут способствовать развитию несырьевого экспорта, в том числе в области АПК.

Федеральный закон от 28.06.2021 N 223-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (№173-ФЗ от 10.12.2003) внес ряд существенных изменений в сферу внешнеторговой деятельности. Закон отменяет для не сырьевого экспорта требование об обязательной репатриации российскими экспортерами валютной выручки, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров, заключенных с иностранными покупателями, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте. Теперь обязательства по таким внешнеторговым договорам могут быть исполнены или прекращены нерезидентами любым иным способом, разрешенным российским законодательством.

Одновременно с отменой для несырьевого экспорта требования о репатриации иностранной валюты в Российскую Федерацию, Федеральный закон предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета резидентов-экспортеров в банках за ее пределами.

Положения Федерального закона будут также применяться в отношении внешнеторговых договоров с нерезидентами, условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, заключенных до его вступления в силу, но по которым оплата не была произведена.

Также закон установит обязанность некоторых экспортеров предоставлять в Банк России информацию о получении денежных средств по внешнеторговому договору, предусматривающему как передачу нерезидентам товаров, так и выполнение для них работ или оказание услуг, либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по таким внешнеторговым договорам. Перечень резидентов, обязанных предоставлять такую информацию, будет публиковаться на официальном сайте Центрального Банка РФ.

Такая обязанность будет распространяться и на внешнеторговые договоры, предусматривающие передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, или оказание услуг, срок действия которых истек до отмены требований репатриации, но по которым обязательства не были исполнены.

«Эти меры должны упростить для российских экспортеров выход на международные рынки, позволив уменьшить транзакционные издержки российских компаний и расходы, связанные с проведением валютных операций. Новые правила будут актуальны прежде всего для наших экспортеров, которым по какой-либо причине затруднительно перечислять денежные средства от иностранных контрагентов на счета в российских банках, что может быть вызвано ограничениями местного законодательства или понесенными в другой стране местными расходами», - отмечает первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка Дмитрий Мушков.