Театры, цирки, концертные залы и СПА-салоны закрыли в Иркутской области из-за коронавируса

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в Указ, согласно которым из-за неблагоприятной эпидситуации приостанавливается до 18 июля деятельность театров, концертных залов, цирков и иных организаций отдыха и развлечения, включая детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, СПА-салоны, солярии, сауны, фудкорты.

«Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации потребуется наличие документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц не старше 18 лет), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения», – говорится в сообщении.

На период с 5 июля по 2 августа 2021 года отменяется выезд за пределы Иркутской области организованных групп детей для оздоровления и участия в массовых мероприятиях.

Отменяется проведение Фестиваля русской оперы и смен в лагере «Мандархан» в июле-августе 2021 года.