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Кобзев пообещал расторгать договоры с частными перевозчиками, не дезинфицирующими транспорт

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 4 июля заявил, что с частными перевозчиками, которые не дезинфицируют транспорт, будут расторгаться контракты.

«Я сразу предупреждаю всех. Шутки уже – в сторону. Объяснять никто не станет, мы просто будем в связи с тем, что у нас режим повышенной готовности, расторгать контракты с теми организациями, которые не будут обеспечивать безопасность при перемещении наших граждан», – заявил губернатор. И добавил, что дезинфекция общественного транспорта должна проводиться перед каждым выходом на рейс. Кроме того, водители транспорта обязаны носить маски.

На контроль взят и муниципальный транспорт, за которым власти ведут надзор. Так же для минимизации контактов между пассажиров в крупных городах региона – Иркутске, Ангарске, Шелехове – будет увеличено количество транспорта в часы пик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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