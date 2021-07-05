После запуска цифрового рубля оборот денег ускорится

ВТБ вошел в список банков, которые скоро начнут тестирование платформы цифрового рубля.Руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов подчеркивает, что уже сейчас банк активно участвует в обсуждении проекта с регулятором, так как понимает, что цифровой рубль будет интересен всем участникам рынка:

– Он поможет бизнесу быстрее внедрять инновации и снизить издержки на проведение расчетов, а государству — контролировать прозрачность расходования бюджета. Простым гражданам тоже будет удобнее распоряжаться финансами: из кошелька на платформе цифрового рубля, который для них создадут банки, можно переводить деньги и расплачиваться в магазинах даже без интернета. Это особенно удобно для тех, кто живет в отдаленных районах с неустойчивой мобильной связью. И полностью безопасно — за сохранность денег в электронном кошельке будет отвечать государство.

По нашим оценкам, после запуска цифрового рубля оборот денег в России может ускориться на 3-7%, хотя итоговые показатели будут зависеть от удобства платформы, готовности платежной инфраструктуры и особенностей самих цифровых денег.

Самой удобной с точки зрения адаптации рынка к цифровому рублю нам представляется двухуровневая модель, так как она позволяет максимально сохранить существующие платежные отношения. Однако вариантов множество, а опереться на зарубежную практику в решении основных вопросов не получится — регуляторы других стран также не всегда могут определиться с моделью, по которой будут работать цифровые деньги, и выбрать технологические решения.

Единственное, что помогает странам определяться с моделью реализации цифровых валют — четкое понимание национальными центробанками экономической и правовой природы цифровых денег, внутренние и внешние национальные цели и суть задач, которые они должны решать.