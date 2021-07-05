В Иркутской области остаются непотушенными семь пожаров

В лесном фонде Приангарья на утро 5 июля остаются непотушенными семь пожаров. Два из них вновь обнаружено в Катангском и Нижнеилимском районах на общей площади 21 га. Также действуют пять ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 2639 га: два – в Катангском районе и три – в Бодайбинском. Кроме того, действует пожар на землях особо охраняемых природных территорий в Витимском заповеднике на площади 77,3 га, из которых 58 га нелесных.

За минувшие сутки в лесном фонде в регионе ликвидировано восемь пожаров. Потушено три вновь обнаруженных возгорания на общей площади 6,3 га, три из которых, непокрытые лесом: по одному пожару в Зиминском, Усть-Кутском и Тулунском районах. Ликвидировано пять ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 3130 га: два – в Катангском районе, три – в Бодайбинском.

Локализовано два вновь обнаруженных возгорания в Братском районе на общей площади 34,2 га, из которых 29,3 га, непокрытые лесом. Также в локализованном состоянии находятся три ранее обнаруженных лесных пожара на общей площади 500 га: по одному – в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Киренском районах.

С начала пожароопасного сезона в Иркутской области зарегистрировано 250 лесных пожаров на общей площади 72991,4 га. Это 329 случаев меньше, чем на аналогичный период прошлого года, площадь, пройденная огнем, меньше на 2853,9 га.