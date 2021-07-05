Андрей Грицик назначен исполняющим обязанности руководителя Иркутского филиала ПГК

Валерий Яхимович, возглавлявший Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) с 2008 года, принял решение покинуть свой пост в связи с выходом на пенсию.

Валерий Яхимович.

«Благодарю Валерия Владимировича за становление и развитие компании в регионе. Благодаря профессионализму и целеустремленности ему удалось сформировать сильную команду, выстроить прочные партнерские отношения с грузоотправителями, Восточно-Сибирской и Забайкальской железными дорогами и развивать это сотрудничество. Многолетний опыт в железнодорожной отрасли в сочетании с современным подходом позволял ему видеть возможности для устранения потерь и улучшений процессов», — отметил генеральный директор ПГК Сергей Каратаев.

Исполняющим обязанности руководителя Иркутского филиала назначен Андрей Грицик. Ранее он занимал должность заместителя директора по организации перевозок.

Как сообщает пресс-служба компании, Андрей Грицик окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте» в 1991 году. Работал на Восточно-Сибирской железной дороге, где прошел трудовой путь от составителя поездов до начальника отдела планирования и организации технологических «окон» службы управления перевозками. В 2008 году пришел в ПГК на должность диспетчера, затем возглавил отдел организации перевозок. В 2014 году был назначен заместителем директора по организации перевозок.

ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – свыше 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, крытые вагоны, хопперы и платформы. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.