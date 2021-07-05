Мишустин планирует посетить завод МС-21 в Иркутске

На производстве также побывает глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Об этом глава правительства сообщил в ходе осмотра российских промышленных разработок на выставке «Иннопром». «Вот с Денисом Валентиновичем (Мантуровым) собираемся посетить непосредственно производство в Иркутске», – сказал Мишустин.

Международная промышленная выставка «Иннопром» – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра «Екатеринбург – Экспо», в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.

В 2021 году страной-партнером мероприятия выступает Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представлена экспозиция национальных итальянских компаний. Выставка пройдет с 5 по 8 июля.