Проезд ограничат по улице Иосифа Уткина в Иркутске

Частично заблокируют движение в районе дома № 19 по улице Иосифа Уткина с 08:00 7 июля до 17:00 14 июля на участке пересечения улиц Иосифа Уткина и Подаптечная, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.