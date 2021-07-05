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Проезд ограничат по улице Иосифа Уткина в Иркутске

Частично заблокируют движение в районе дома № 19 по улице Иосифа Уткина с 08:00 7 июля до 17:00 14 июля на участке пересечения улиц Иосифа Уткина и Подаптечная, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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