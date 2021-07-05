Иркутская область заняла 50 место по доходам населения среди регионов РФ

Доля населения области за чертой бедности составляет 17,6%, а за чертой крайней бедности – 2,2%.

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как отмечают аналитики, мировой кризис в начале 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, заметно сказался на доходах населения России. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошедшем году сократились на 3,5 процента. Однако при этом государство значительно расширило финансовую поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, таким образом, поддержка властей частично скомпенсировала негативные эффекты экономики.

Учитывая слабую динамику реальных располагаемых доходов в 2020 году, соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в России снизилось по сравнению с предыдущим рейтингом, отмечают эксперты. Если в списке 2020 года среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,65, то в этом исследовании он опустился до 1,58, то есть в среднем по России медианные доходы в реальности «похудели» примерно на четыре процента.