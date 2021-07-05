Росбанк и Compass Plus расширили возможности оказания спонсорских услуг банкам

Росбанк и процессинговый центр Compass Plus реализовали возможность совместного обслуживания банков, не являющихся принципиальными членами платежных систем, с целью расширения выбора для финансовых институтов и обеспечения им условий для оперативного запуска новых или расширения текущих карточных программ. Теперь банки, выбравшие Росбанк в качестве спонсора в платежных системах Visa, Mastercard, «Мир», UPI, могут подключиться к полному спектру процессинговых сервисов компании Compass Plus, сообщают в банке.

Росбанк имеет более чем 15-летний опыт спонсорского сопровождения в платежных системах, а процессинговый центр Compass Plus неоднократно подтверждал высочайший уровень безопасности своих услуг. Благодаря синергии партнеров банки-аффилиаты смогут без рисков и в кратчайшие сроки реализовывать проекты любой сложности по эмиссии и обслуживанию карт, интернет-эквайрингу, а также совершенствовать уже имеющиеся сервисы. Кроме того, банки получают гарантированную поддержку на всех этапах ведения бизнеса: от полного сопровождения участия кредитной организации в платежной системе до вывода на рынок уникальных банковских продуктов с широчайшими функциональными возможностями.

«Наш совместный проект – беспроигрышный вариант для банков: с одной стороны, они получают выгодные условия финансового сотрудничества и надежного финансового партнера в лице Росбанка, а с другой – широкие технологические возможности, устойчивость и безотказность работы процессингового центра Compass Plus, – заявил Михаил Юрченко, заместитель управляющего директора по развитию аутсорсингового бизнеса Compass Plus. – Мы рады укрепить партнерские отношения с нашим давним клиентом – Росбанком, входящим в одну из ведущих финансовых групп мира и неоднократно возглавлявшим список самых надежных банков России».

«Участие Compass Plus в качестве аутсорсингового партнера позволяет нам обеспечить банкам-партнерам простоту интеграции, кроме того, процессинговый центр Compass Plus обладает достаточными мощностями для обслуживания всех желающих финансовых институтов, – отметил Сергей Козелков, первый вице-президент, директор департамента по работе с финансовыми институтами Росбанка. – Мы рады обеспечить финансовым институтам всестороннюю поддержку при внедрении и сопровождении их карточных программ».