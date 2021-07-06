Битва за сбережения – вклады против накопительных счетов. АТБ проведет аудиобатл в Telegram

8 июля, в 12 часов по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет первый аудиобатл в истории АТБ:

Вклады VS Накопительные счета.

Что лучше? Какие есть подводные камни? Может ли вклад нокаутировать накопительный счет или наоборот? Обо всём этом в современном формате аудиочата в Telegram, где каждый желающий может стать болельщиком и задать актуальный вопрос.

На ринге сойдутся:

В оранжевом углу – Василина Винниченко, суперпрофессонал по вкладам, директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов АТБ

В синем углу – Павел Нуждов, экс-директор департамента развития транзакционных, пассивных и инвестиционных продуктов банка Восточный, абсолютный знаток счетов и накоплений

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Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия.

До встречи!