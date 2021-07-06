Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Кутском районе

В Топ-3 по приросту больных находятся Иркутск, Ангарск и Братск.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 6 июля в Иркутской области составляет 75,8 тыс.

Из 327 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 117 (всего 27 318),

в Ангарске – 38 (всего 7 775),

в Братске – 34 (всего 4 179),

в Усть-Илимске – 27 (всего 4 960),

в Тайшетском районе – 26 (всего 1 385).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 27 318,

Ангарск – 7 775,

Иркутский район – 5 268,

Усть-Илимск – 4 960,

Братск – 4 179.

Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.