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Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Кутском районе

В Топ-3 по приросту больных находятся Иркутск, Ангарск и Братск.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 6 июля в Иркутской области составляет 75,8 тыс.

Из 327 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 117 (всего 27 318),
  • в Ангарске – 38 (всего 7 775),
  • в Братске – 34 (всего 4 179),
  • в Усть-Илимске – 27 (всего 4 960),
  • в Тайшетском районе – 26 (всего 1 385).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 27 318,
  • Ангарск – 7 775,
  • Иркутский район – 5 268,
  • Усть-Илимск – 4 960,
  • Братск – 4 179.

Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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