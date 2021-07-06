Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Кутском районе

В Топ-3 по приросту больных находятся Иркутск, Ангарск и Братск.
Согласно данным оперштаба, общее число больных на 6 июля в Иркутской области составляет 75,8 тыс.
Из 327 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 117 (всего 27 318),
- в Ангарске – 38 (всего 7 775),
- в Братске – 34 (всего 4 179),
- в Усть-Илимске – 27 (всего 4 960),
- в Тайшетском районе – 26 (всего 1 385).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 27 318,
- Ангарск – 7 775,
- Иркутский район – 5 268,
- Усть-Илимск – 4 960,
- Братск – 4 179.
Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.