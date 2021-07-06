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Очередной антирекорд установлен в Приангарье по смертности от коронавируса

6 июля скончались от новой инфекции 37 человек. 

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 75 853 человек, за последние сутки – у 327. В Топ-3 по приросту больных находятся Иркутск, Ангарск и Братск.

Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 365 человек.

Ранее рост летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о причинах роста смертности в России.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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