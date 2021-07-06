Два выпускника Иркутской области получили 100 баллов на компьютерном ЕГЭ

В 2021 году информатику на компьютерах сдавали впервые, рассказали в региональном министерстве образования. Этот предмет выбрали более двух тысяч выпускников Иркутской области.

Новый формат экзамена не помешал двум выпускникам получить по 100 баллов. Теперь в регионе 47 максимальных результатов у 44 выпускников. Напомним, три участника ЕГЭ заработали по 200 баллов.

366 участников сдали экзамен по информатике и ИКТ с высокими результатами – от 80 до 100 баллов. Это 17,4 % от общего числа участников КЕГЭ. Освоение программы среднего общего образования по предмету подтвердили 1750 участников (83,37 %).

На сегодня в Иркутской области стали известны результаты ЕГЭ по всем предметам, с ними большинство выпускников ознакомились. Осталось дождаться итогов экзаменов тем, кто сдавал ЕГЭ в резервные дни, добавили в минобразования региона. Результаты станут известны не позднее 14 июля.