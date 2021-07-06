Границы подтоплений определят в районе нижнего бьефа Иркутской ГЭС

Область потратит на это 36,7 млн рублей, сообщают в правительстве Приангарья.

Семь млн рублей направлено на определение границ зон затопления, подтопления территорий, расположенных на Ангаре в нижнем бьефе Иркутской ГЭС. Специалисты обследуют все застроенные территории на участке протяженностью около 100 километров от створа гидроузла до реки Белая.

На оставшуюся сумму – 29,7 млн рублей – объявлена закупка на определение границ зон затопления, подтопления озера Байкал на территории Иркутского, Слюдянского и Ольхонского районов. Обследования пройдут на территории 47 населенных пунктов, станций РЖД, туристических баз. Подрядчик должен будет выполнить работы до 1 ноября.

Специалисты выявляют паводкоопасные территории, проводят инженерные изыскания, гидрологические расчеты. Определенные границы зон затопления, подтопления вносят в Единый государственный реестр недвижимости как зоны с особыми условиями использования территорий.

Они отражаются на генеральных планах населенных пунктов и в схемах территориального планирования. Это позволяет учитывать сведения при строительстве новых микрорайонов и развитии территорий. Также информация о границах зон подтопления передается в МЧС.

В Иркутской области определение зон затопления было начато в 2016 году. Завершить эту работу необходимо до конца 2023 года. На данный момент в перечне 400 населённых пунктов. Определены границы зон затопления у 331 из них, сведения по 195 уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Остальные находятся на согласовании и утверждении. Светлана Трофимова отметила, что перечень обследования территорий не окончательный. В него вносятся дополнения по мере поступления предложений от местных администраций.