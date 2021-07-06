Еще 123 человека заразились коронавирусом в Иркутске

В Топ-3 по приросту больных находятся Иркутск, Ангарск и Братск.
Согласно данным оперштаба, общее число больных на 6 июля в Иркутской области составляет 76,1 тыс.
Из 334 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 123 (всего 27 441),
- в Ангарске – 41 (всего 7 816),
- в Братске – 35 (всего 4 214),
- в Усть-Илимске – 31 (всего 4 991),
- в Шелеховском районе – 21 (всего 1 079).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 27 441,
- Ангарск – 7 816,
- Иркутский район – 5 286,
- Усть-Илимск – 4 991,
- Братск – 4 214.
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