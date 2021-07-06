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Еще 123 человека заразились коронавирусом в Иркутске

В Топ-3 по приросту больных находятся Иркутск, Ангарск и Братск.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 6 июля в Иркутской области составляет 76,1 тыс.

Из 334 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 123 (всего 27 441),
  • в Ангарске – 41 (всего 7 816),
  • в Братске – 35 (всего 4 214),
  • в Усть-Илимске – 31 (всего 4 991),
  • в Шелеховском районе – 21 (всего 1 079).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 27 441,
  • Ангарск – 7 816,
  • Иркутский район – 5 286,
  • Усть-Илимск – 4 991,
  • Братск – 4 214.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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