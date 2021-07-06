Еще 123 человека заразились коронавирусом в Иркутске

В Топ-3 по приросту больных находятся Иркутск, Ангарск и Братск.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 6 июля в Иркутской области составляет 76,1 тыс.

Из 334 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 123 (всего 27 441),

в Ангарске – 41 (всего 7 816),

в Братске – 35 (всего 4 214),

в Усть-Илимске – 31 (всего 4 991),

в Шелеховском районе – 21 (всего 1 079).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 27 441,

Ангарск – 7 816,

Иркутский район – 5 286,

Усть-Илимск – 4 991,

Братск – 4 214.

Очередной антирекорд установлен в Приангарье по смертности от коронавируса. Ранее рост летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о причинах роста смертности в России.