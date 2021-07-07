Банка «Приморье» представил новую акцию «Летние бонусы» для держателей карт «Cash-back на всё»
Банк «Приморье» представляет новую акцию «Летние бонусы» для держателей дебетовых карт «Cash-back на всё». Принять участие в ней могут как новые клиенты, так и те, кто уже пользуется этой картой.
— Акция «Летние бонусы» — это повышенный cash-back на товары для летнего отдыха, дополнительные проценты на остаток по счету и бесплатное облуживания карты на период действия предложения по карте «Cash-back на всё», — комментирует начальник управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Сергей Колеев. — Отмечу, что эта карта пользуется большой популярностью у наших клиентов, так как дает возможность получать 1% cash-back за покупки во всех категориях. Теперь же, в период действия акции, клиенты будут получать увеличенный cash-back в размере 3% на товары в категории «летний отдых».
Акция «Летние бонусы» — это:
повышенный cash-back 3% на покупки в торговых точках категории «летний отдых» (не более 1 000 руб. в месяц);
начислением 3% на остаток (период действия опции — до 31.12.2021);
бесплатное обслуживание на период акции с 01.07.2021 по 30.09.2021.
Период действия акции — с 01 июля по 30 сентября 2021 года.
На выбор предлагаются карты «Cash-back на всё» двух категорий — Visa Gold и Мир-Maestro Привилегия.