Банка «Приморье» представил новую акцию «Летние бонусы» для держателей карт «Cash-back на всё»

Банк «Приморье» представляет новую акцию «Летние бонусы» для держателей дебетовых карт « Cash-back на всё». Принять участие в ней могут как новые клиенты, так и те, кто уже пользуется этой картой.

— Акция «Летние бонусы» — это повышенный cash-back на товары для летнего отдыха, дополнительные проценты на остаток по счету и бесплатное облуживания карты на период действия предложения по карте « Cash-back на всё», — комментирует начальник управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Сергей Колеев. — Отмечу, что эта карта пользуется большой популярностью у наших клиентов, так как дает возможность получать 1% cash-back за покупки во всех категориях. Теперь же, в период действия акции, клиенты будут получать увеличенный cash-back в размере 3% на товары в категории «летний отдых».

Акция «Летние бонусы» — это:

повышенный cash-back 3% на покупки в торговых точках категории «летний отдых» (не более 1 000 руб. в месяц);

3% на покупки в торговых точках категории «летний отдых» (не более 1 000 руб. в месяц); начислением 3% на остаток (период действия опции — до 31.12.2021 );

); бесплатное обслуживание на период акции с 01.07.2021 по 30.09.2021 .

Период действия акции — с 01 июля по 30 сентября 2021 года.

На выбор предлагаются карты « Cash-back на всё» двух категорий — Visa Gold и Мир-Maestro Привилегия.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка.