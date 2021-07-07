Примсоцбанк запустил цифровую карту S7 Priority

Примсоцбанк запустил цифровую карту Digital Mastercard Platinum c программой лояльности S7 Priority, сообщает пресс-служба банка. Эта карта – цифровой аналог привычной пластиковой карты. Оформить её можно быстро, просто и удобно – прямо в мобильном приложении «ПримсоцЛ@йн».

Для этого клиентам необходимо:



• Зайти в «ПримсоцЛ@йн»;

• Найти вкладку «Открыть новый продукт» или «+», далее «Заказать карту», выбрать «S7 Priority MC/Digital Card», нажать «Оформить», отметить «Выпустить карту без пластика»;

• Карта автоматически начнёт действовать.



Цифровая карта предназначена для осуществления всех операций, которые возможны с банковскими картами: оплата услуг мобильной связи, совершение жилищно-коммунальных платежей, переводы денежных средств на другие счета, оплата покупок в магазинах, снятие наличных и многое другое. Для оплаты в магазинах просто добавьте карту в электронный кошелек своего смартфона (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay).При оформлении Digital Card клиенты получат приятные бонусы от Примсоцбанка: бесплатное ежемесячное обслуживание, 2 мили за каждые 110 рублей от покупки.В обслуживание также включены бесплатное SMS-информирование и интернет-банк «ПримсоцЛ@йн». Узнать подробнее о тарифах по картам Примсоцбанка вы можете на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы: 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.