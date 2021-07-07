ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян отменены

Завершившим вакцинацию или переболевшим COVID-19 россиянам при въезде в страну не нужно проходить двойное ПЦР-тестирование с 7 июля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного 6 июля на официальном портале правовой информации.

– При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется, – говорится в документе.

Кроме того, с 7 июля все прибывающие из-за рубежа россияне без прививки от коронавируса и неболевшие должны будут соблюдать изоляцию до получения результатов теста на COVID-19.

– В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. (...) До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), – поясняется в постановлении.