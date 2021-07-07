Число личных банкротств в России удвоилось

В первой половине 2021 года рост числа банкротств граждан более чем в два раза превысил прошлогодний уровень, сообщает РБК.

В январе-июне 2021 года суды признали банкротами 88 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Число банкротств за первое полугодие 2021 года в 2,1 раза превысило показатель годом ранее – в первой половине 2020 года банкротами стали 42,7 тыс. россиян. Об этом свидетельствуют данные Федресурса – Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Первое полугодие 2021 года обеспечило практически четверть (23,7%) всех личных банкротств россиян. С момента запуска процедуры в октябре 2015 года по июнь 2021 года суды признали несостоятельными 370 тыс. граждан. Как отмечается в сообщении Федресурса, граждане самостоятельно инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где обычно производства начинаются по инициативе кредиторов (доля заявлений, поданных лично гражданами, стабильна и составляет 95%).

В 2021 году темпы прироста числа банкротств ускорились. За первые шесть месяцев прошлого года относительно того же периода 2019-го показатель демонстрировал рост в 1,5 раза (42,7 тыс. банкротств против 29 тыс.). Однако темпы роста тогда могли быть выше, если бы не локдаун во втором квартале, объявленный из-за пандемии, который привел к перерыву в работе судов. Относительно второй половины 2020 года темпы прироста в первом полугодии 2021 года были не такими стремительными – плюс 13,3%.