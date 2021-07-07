340 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Общее число больных на 7 июля составляет 76,5 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 76 527 человек, за последние сутки – у 340.

Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 421 человека (+56).

Уровень смертности от коронавируса в Приангарье остается на высоком уровне (30+ летальных исходов за сутки). Ранее рост смертности зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о его причинах.