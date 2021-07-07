В Иркутской области 55 организаций нарушали противоэпидемиологический режим

За прошедшую неделю правоохранители проверили более 600 точек торговли и общепита, сообщают в администрации области.

Нарушение мер влечет предупреждение или наложение штрафа. Его размер для граждан может составлять до 30 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 300 тыс. рублей.

Усилить контроль за соблюдением профилактических мер в местах массового пребывания людей, а также общественном транспорте поручил своим распоряжением губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Документом определен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы. Также актуализировано распределение между исполнительными органами власти организаций по видам их деятельности.